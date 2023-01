“Baldini Flying Darts” di Belvedere Ostrense: Bronzo ai Campionati Italiani di Soft Darts

Nello scorso dell’ultimo fine settimana ad Arezzo si sono svolti i Campionati Italiani di Soft Darts, comunemente chiamate “freccette”, dove la squadra di Belvedere Ostrense composta da Marco Cavalletti (Capitano), Alessandro Camilloni, Matteo Camilloni, Daniele Landi e Tommaso Pianelli, si è classificata al 3° posto su 87 squadre provenienti da tutta Italia. Il Bronzo conquistato ora consentirà alla squadra “Baldini Flying Darts” (che porta il nome di un loro compagno prematuramente scomparso) di partecipare ai Campionati Europei in programma in estate in Croazia.

La compagine belvederese è una delle tre sole squadre italiane di serie C che parteciperanno al compionato. Una realtà sportiva, quella del “Baldini Flying Darts” nata qualche anno fa quando il capitano Marco Cavalletti decise in portare nel piccolo centro di Belvedere Ostrense uno sport che sta prendendo sempre più campo. “Tutto è iniziato come un passatempo tra amici che si ritrovavano al bar ma la passione ci ha spinti a formar

e una squadra così da poterci confrontare con altre realtà della nostra provincia -raccontano i ragazzi del team- Dopo anni di sconfitte sono arrivate le prime vittorie e le prime soddisfazioni, come quella della scorsa estate con la qualificazione alle finali regionali di Castel di Lama e con un bellissimo 5° posto finale”. A settembre 2022 sono iniziate le qualificazioni per le finali italiani ad Arezzo dove la squadra si è qualificata al secondo posto del girone ottenendo un pass per le Finali italiane entrando tra le migliori 87 squadre italiane. “Il giorno prima di partire per la Toscana sapevano che era già un sogno esserci qualificati e così abbiamo giocato senza troppe aspettative, con la mente libera -ricordano- Il primo giorno di gare abbiamo vinto il Girone, il secondo giorno, nelle fasi ad eliminazione diretta abbiamo battuto squadre molto forti e abbiamo iniziato a crederci. L’ultimo giorno il sogno si è realizzato, dopo aver superato gli ottavi e i quarti di finale, abbiamo vinto la medaglia di bronzo del terzo posto, dopo aver perso la semifinale di un soffio contro quelli che poi sarebbero diventati i Campioni D’italia”. Alla squadra del “Baldini Flying Darts” sono arrivate anche le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale che ringraziano i ragazzi per “aver fatto conoscere il nome di Belvedere in Italia e presto anche in Europa”.