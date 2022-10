Camerino: Festa Nazionale del PleinAir e Coricantando

Camerino nel prossimo fine settimana ospita la quattordicesima edizione della “Festa Nazionale del PleinAir”, l’evento organizzato dall’Associazione Paesi Bandiera Arancione, in collaborazione con la rivista PleinAir, che propone le mete dell’entroterra da scoprire all’insegna del turismo lento, luoghi che accolgono con un format consolidato gli amanti dell’abitar viaggiando.

Sono otto gli equipaggi che raggiungeranno il camper service di via Macario Muzio dove sabato 8 ottobre alle 12 ci sarà il saluto del sindaco Roberto Lucarelli e degli assessori alla cultura e al turismo, Antonella Nalli e Silvia Piscini.

Dopo questo primo contatto con Camerino, nel pomeriggio è prevista la visita guidata della città che detiene il marchio Bandiera Arancione del TCI dal 2009. Domenica 9 ottobre alle ore 10 viene invece proposta la visita guidata all’edificio “Venanzina Pennesi”, sede temporanea dei Musei civici e diocesani.

Il programma di questa edizione del PleinAir si arricchisce con i concerti nella Basilica di San Venanzio di “Coricantando”, rassegna polifonica a cura della Cappella musicale del Duomo-Coro Universitario di Camerino giunta alla sua XXIX edizione (sabato 8 alle ore 21,15 e domenica 9 ottobre alle ore 17).

“Camerino – dice l’assessore Piscini – si riconferma una città amica dei camperisti e adatta al turismo en plein air. Nonostante le ferite dovute al sisma comunque riesce sempre ad essere attrattiva per i turisti con variegate offerte: dall’arte, alla natura, allo sport. Questo ci dimostra il grande potenziale che ha la città e che comunque possiamo continuare a lavorare per migliorare sempre di più l’offerta turistica camerte”.

INFO: Associazione Turistica “Pro Camerino” – IAT Informazioni Turistiche, Sottocorte Village, Tel/Fax +39 0737 632534 cell. 345 8855294 [email protected]

