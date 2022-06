Carenze igienico sanitarie, sanzionati due locali ad Ancona

a Polizia di Stato e la Polizia Locale di Ancona hanno effettuato nella giornata di ieri nuovi controlli presso due locali siti in via Marconi.

Un primo accesso è stato realizzato presso una macelleria islamica ed ha permesso di verificare come il locale presentasse evidenti e gravi carenze igienico sanitarie. E’ stata infatti trovata in esposizione carne avariata e alimenti scaduti.

Lo stesso titolare è stato conseguentemente contravvenzionato per le violazioni della legge 231/2017 – Reg. U.E. 1169/2011 – al pagamento di due sanzioni rispettivamente pari a 1.400,00 e a 2.333,00 euro. All’esito del controllo è stata sequestrata carne ed altri alimenti per un peso complessivo di ben 128 kilogrammi.

Inoltre il titolare della macelleria, di circa 47 anni, vendeva gli alimenti di importazione estera senza la relativa traduzione in italiano con ciò violando il regolamento CEE di pertinenza. Tale violazione, contestata dagli agenti operanti, comporterà l’ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 2000 euro.

Un secondo accesso è stato realizzato presso un vicino kebab dove non sono state riscontrate violazioni igienico-sanitarie. Purtuttavia, il personale operante ha constatato come il titolare del locale, di circa 30 anni, vendesse bevande alcoliche senza avere richiesta la licenza fiscale (ex UTF D.lgs 504/95), obbligatoria per tutte le imprese che vendono al dettaglio o all’ingrosso prodotti contenenti alcool o che somministrano bevande alcoliche, non avesse apposto il previsto cartello di divieto di fumo, e non avesse nemmeno, pur avendo telecamere a circuito chiuso, apposto i cartelli che informano della video-sorveglianza del locale, previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati.

Per la mancanza di licenza UTF dovrà pertanto pagare un sanzione di 516 euro, per quella del cartello di divieto di fumo di 333 euro mentre per ciò che riguarda la mancata apposizione del cartello sulla video-sorveglianza verrà fatta una segnalazione al garante della Privacy.

I controlli, disposti congiuntamente dal sig. Questore di Ancona d’intesa dal Comandante della Polizia locale di Ancona proseguiranno nei prossimi giorni.

Loading...