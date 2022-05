Contro il Jova Beach Party al Lido di Fermo, le Associazioni Ambientaliste unite

Sabato 28 maggio, alle ore 18, a Porto San Giorgio (Fm) presso la sede della società operaia sita in via Gentili 18, si terrà l’incontro con l’architetto e fumettista Franco Sacchetti dal titolo “SI FRATINO, NO PARTY”.

Autore del fumetto “Fratini d’Italia” e curatore del blog “A chi Jova beach tour”, l’Arch. Sacchetti è tra i maggiori conoscitori della problematica a cui ha dedicato articoli e pubblicazioni, fino alla forte presa di posizione contro eventi in spiaggia in generale, come sono quelli appunto organizzati dalla Trident Music srl dal 2019 in poi, con Lorenzo Cherubini, in arte “Jovanotti”, come figura principale.

Scopo dell‘iniziativa del TAG Costa Mare è quello di far conoscere alla popolazione il perché della contrarietà di tutte le associazioni ambientaliste alle manifestazioni che si tengono lungo le spiagge, ed in generale in tutte le aree maggiormente sensibili all’impatto antropico.

L’evento ha l’obiettivo di informare la cittadinanza su tre importanti punti:

1. Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d’arte e ambiente sono indicati con le recenti modifiche dell’articolo 9 della costituzione come beni da tutelare. Le pubbliche amministrazioni devono quindi partecipare a questa tutela individuando aree per eventi, quali i concerti, tali da rendere gli impatti minori possibili.

Questo comporta la necessità di escludere aree dove si possono aver potenziali danni a beni ambientali, storici o artistici.

2. Le pubbliche amministrazioni hanno il compito di educare i cittadini. E crediamo che l’idea che si possano fare dei danni per poi ripristinare l’ambiente sia, oltre che profondamente sbagliata e antiecologica – anche altamente diseducativa.

3. Le spiagge, come le prateria montane sono aree delicate e soggette a complessi equilibri. L’ambiente naturale è costituito dagli organismi viventi (piante e animali) e dal complesso insieme di fattori fisici e chimici con qui cui si relazionano. Fra gli organismi, e tra gli organismi ed i fattori ambientali, esistono complesse interazioni responsabili dell’instaurarsi nell’ambiente di uno stato di equilibrio, il cui rispetto è fondamentale per il mantenimento della qualità dell’ambiente. Il calpestio e il movimento sabbia (ovvero gli effetti di ruspe, passaggio di mezzi, movimento della sabbia) sono agenti che impattano, secondo la lettura internazionale, in modo significativo sulle spiagge.

Si parlerà chiaramente del problema Jova Beach Party nella località di Lido di Fermo, location già contestata alla prima edizione, e scelta nuovamente per la seconda edizione che si terrà nelle date del 5 e 6 Agosto. Ma il tema sono gli utilizzi impropri delle spiagge in generale.

Nella stessa giornata sarà presentata al pubblico la diffida inviata al Comune di Fermo dal TAG Costa Mare, e p.c. Alle autorità preposte ai controlli, fino alla D.G. Ambiente della Commissione Europea, con l’approvazione e sottoscrizione dalla totalità delle maggiori associazioni ambientaliste, contro l’eventuale decisione, già annunciata, dell’amministrazione comunale di Fermo sulla autorizzazione dei due nuovi appuntamenti in quello stesso luogo, a Casabianca, indicata oggi, come allora, quale area di nidificazione del Fratino, specie di uccello altamente protetto e candidata a divenire Sito Natura2000.

Tutti sono invitati a partecipare all’incontro, anche gli amministratori, fermani e non, perché si possa comprendere che:

> il concetto di tutela ambientale mal si sposa con forme di spettacolo che risultano altamente impattanti;

> i siti naturalistici delicati sono da rispettare ad ogni costo applicando il principio di precauzione;

> per fare business non bisogna essere necessariamente contro i principi della conservazione della natura.

Hanno firmato la diffida al Comune di Fermo:

– Italia Nostra

– LEGAMBIENTE Marche

– FIAB costa Macerata Fermo

– LIPU Marche

– MareVivo

– Marche Rifiuti Zero

– Slow Food Fermano

– Società Operaia “G.Garibaldi”

– WWF Natura Picena odv

– Questione Natura

– Gruppo Friday for Future Macerata-Fermo

– Ambiente Basso Molise

– Comunità SlowFood Cerrano

– Stazione Ornitologica Abruzzese

– Federazione Italiana ProNatura Marche