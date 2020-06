Coronavirus, morta 89 enne in Provincia di Macerata

E’ di un decesso correlato al coronavirus il bilancio giornaliero del Gores nelle Marche.

E’ morta una donna di 89 anni della provincia di Macerata, affetta da patologie pregresse. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza è da inizio emergenza è 989, con un’età media di 80,5 anni: il 94,9% aveva patologie precedenti.

Prosegue il calo dei ricoverati nelle Marche. Secondo gli ultimi dati del Gores, i pazienti negli ospedali delle Marche sono ora 57 (ieri erano 65) , dei quali 5 in terapia intensiva. Sono un paziente si trova nel Covid Centere di Civitanova Marche, e si sa che sarà dimesso domani. Sono 27 in ricoverati in reparto non di terapia intensiva e 25 quelli in area post acuzie, 91 gli ospiti in strutture territoriali. Sono 1.246 i positivi in isolamento domiciliare. Al momento sono 1.979 le persone in quarantena per essere venute a contato con positivi al coronavirus, di cui 211 operatori sanitari.