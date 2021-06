Covid, 29 nuovi tamponi positivi nella nostra regione

I numeri continuano ad essere contenuti dei nuovi casi positivi nella nostra regione.

Sono 29 i positivi al coronavirus nelle Marche rilevati su 1.339 nuove diagnosi (rapporto positivi/testati 2,2%). Nel “percorso Screening 365 test antigenici e altri sei soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 2%”.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Tra i casi derivanti da nuove diagnosi, 11 registrati in provincia di Macerata, sei in provincia di Pesaro Urbino, tre in provincia di Ancona, tre nel Fermano, due nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Nelle ultime 24 ore testati “2.797 tamponi: 1.339 nel percorso nuove diagnosi (di cui 365 screening Antigenico) e 1.458 nel percorso guariti”.

Sono sei i soggetti con sintomi; ci sono contagi per contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (7), in setting lavorativo (2), in setting assistenziale (1), contatti con provenienza extra-regione (1); 4 ontati in fase di approfondimento epidemiologico.