Serie B, le partite in trasmissione anche sulla piattaforma Dazn

La Lega Serie B comunica l’adesione di Dazn all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024.

La partecipazione è relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile.

Dopo l’adesione al mercato domestico di Sky e di Helbiz Media, si è aggiunto, dunque, l’operatore che negli ultimi tre anni ha seguito la Serie BKT. Sommando le adesioni con il minimo garantito per la commercializzazione dei diritti internazionali si arriva a un ricavo di 48,5 milioni di euro, che raddoppia di fatto quanto ottenuto nello scorso triennio dalla Lega Serie B per la cessione dei diritti audiovisivi. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con i pacchetti riservati ai diritti in chiaro.

Questo, oltre a fornire numerose modalità di fruizione ai tifosi e a dimostrare il grande interesse del mercato nei confronti del prodotto, garantisce nuove e maggiori risorse per i club associati, in un momento contraddistinto dalla grave crisi economica dovuta alla pandemia.