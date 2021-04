Covid, 66 i nuovi positivi nella nostra regione

Bollettino medico dei nuovi positivi al Covid nella nostra regione.

Sono 66 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle utlime 24 ore tra le nuove diagnosi.

Un numero basso, legato a quello complessivo dei tamponi testati nello stesso lasso di tempo, 844, meno del solito come sempre nei giorni successivi a quelli festivi.

Secondo il Servizio Sanità della Regione sono “317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%)”. Dei 66 positivi, 26 sono in provincia di Ancona, 25 in quella di Macerata, 10 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (24), contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (18), contatti in setting lavorativo (5). Per altri 5 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 49 testa del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 27%”.