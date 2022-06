Covid, sono 489 i nuovi casi positivi nelle Marche

I dati di questo week end nella nostra regione per quanto riguarda il Coronavirus. Sono 489 i nuovi positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche, con l’incidenza in calo a 219,68 su 100mila abitanti (ieri 223,60).

Secondo i dati resi noti dalla Regione Marche sono in calo anche i ricoverati che scendono a 54, -2 su ieri: 3 in terapia intensiva, 5 in semi intensiva, 46 in reparti non intensivi.

L’occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti covid è invariato a 1,3%, in diminuzione a 5,2% per i non intensivi. Ci sono poi 4 persone in osservazione nei pronto soccorso e 17 ospiti di strutture territoriali (post critiche) a Galantara e Ripatransone. Nessun decesso legato al covid nelle ultime 24ore: il totale delle vittime resta fermo a 3.919. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 10.580, di cui 280 con sintomi.