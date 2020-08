La Regione Marche ha incrementato di 6,1 milioni di euro i fondi Psr (Programma di sviluppo rurale) destinati agli investimenti nelle aziende agricole dell’area del cratere sismico. Le imprese che hanno richiesto contributi con il bando del 2018 hanno ora a disposizione 29,1 milioni di euro complessivi. L’enorme numero di richieste pervenute ha reso necessario, in questi anni, diversi incrementi di risorse per soddisfare il maggior numero possibile di domande. A seguito dell’emergenza Covid-19, il fondo è stato ulteriormente incrementato per consentire lo scorrimento delle graduatorie. L’obiettivo è quello di rilanciare l’area terremotata che sta subendo anche gli effetti economici negativi della pandemia. Tra gli investimenti consentiti dal bando, figurano quelli per ripristinare il potenziale produttivo; promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (tramite punti vendita aziendali ed extra aziendali); impianti aziendali per la produzione di energia da fonti rinnovabili; opere di miglioramento fondiario; macchine e attrezzature agricole tecnologicamente avanzate; acquisti di terreni nell’ambito del “pacchetto giovani” (primo insediamento in agricoltura).





