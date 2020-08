Volley, bilancio di coach De Giorgi su preparazione Lube

Si è chiusa con la seduta di tecnica del venerdì mattina la quinta settimana di preparazione per la Cucine Lube Civitanova: per Juantorena e compagni, dopo l’aggiornamento dei protocolli di allenamento, hanno potuto effettuare i primi 6 vs 6 della stagione. Occasione, quindi, per testare i meccanismi di gioco e valutare la condizione fisica dopo i carichi del primo periodo di lavoro. Ora per i biancorossi un intero weekend di riposo in occasione del Ferragosto: la ripresa è in programma nel pomeriggio di lunedì con una seduta di pesi.

A metà del percorso di preparazione che porterà verso l’inizio ufficiale della stagione con la prima gara in programma il 13 settembre, per coach Fefè De Giorgi è tempo di fare un piccolo bilancio. “Veniamo da una prima fase in cui abbiamo fatto un buon lavoro – dice il tecnico salentino alla guida della Cucine Lube Civitanova – soprattutto dal punto di vista fisico. Ora ci hanno permesso di giocare 6 contro 6, dunque possiamo accelerare un po’ dal punto di vista delle situazioni di squadra e dei meccanismi di gioco, mantenendo comunque per un’altra settimana un buon lavoro fisico. Una nota positiva è sicuramente avere la possibilità di avere già tutto il gruppo al lavoro, credo che proprio grazie a questo aspetto tutte le squadre arriveranno ai nastri di partenza con buon livello di gioco”.

“La squadra è in parte rinnovata e c’è l’entusiasmo dell’inizio, la voglia di creare un gruppo importante – continua Fefè De Giorgi parlando delle impressioni dopo il primo mese di preparazione – I nuovi arrivati si sono inseriti bene, hanno un atteggiamento molto positivo e sono anche ottimi giocatori, sono molto contento di questo. Ora, visto anche il carico di lavoro, i ragazzi avranno un paio di giorni di riposo per il Ferragosto, e da lunedì pomeriggio riprenderemo aumentando, come dicevo, il discorso del gioco: incrementeremo l’impegno in campo. Approffitto per fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi, con la speranza di rivedere tutti il prima possibile a seguirci al palasport”.