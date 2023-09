Volley, Blengini (Lube): Disputato ottimo test venerdì, risposte buone dal gruppo

In casa Cucine Lube Civitanova c’è soddisfazione dopo le prime tre settimane di lavoro in palestra. Emblematiche le parole del tecnico Chicco Blengini e dell’opposto Matheus Motzo dopo il secondo test stagionale, vinto 3-0 venerdì 8 settembre, a Recanati in formazione inedita contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Non si fanno bilanci in nessun modo perché è ancora lunga la strada che porterà all’esordio in SuperLega Credem Banca, previsto per il 22 ottobre contro la Vero Volley Monza all’Eurosuole Forum, ma la sensazione nel gruppo squadra è che il percorso intrapreso sia quello giusto.

Gianlorenzo Blengini (allenatore): “La squadra ha disputato una buona gara rispettando gli obiettivi della vigilia: contenere gli errori e trovare il ritmo di gioco. I ragazzi avevano le idee chiare e sono riusciti nell’intento. La presenza di un pubblico numeroso come quello recanatese aumenta il piacere dei test amichevoli. Il risentimento muscolare di Zaytsev ha dato ai giovani stranieri che sono stati ospiti da noi la possibilità di prendere parte a una partita vera, di annusare la Serie A italiana. Bene per questi ragazzi, non bene che si sia fermato Ivan, ma si tratta di uno stop precauzionale. In questa fase è inutile correre rischi, bisogna essere cauti perché la stagione sarà lunga e non è ancora alle porte. Chi è stato ospite da noi sta per rientrare, ma dovrebbero arrivare altri due ragazzi ad aiutarci insieme ai nostri giovani preziosi del settore giovanile. Anche con Grottazzolina i Lubini si sono messi in evidenza, soprattutto Cremoni e Giani, i due che ho utilizzato di più. Ora vogliamo progredire nelle strutture del sistema di gioco e nella condizione fisica.