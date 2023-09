Ancona-Gubbio 1-2, esordio stagionale amaro per i dorici al Del Conero

Esordio casalingo amaro per l’Ancona, al Del Conero passa il Gubbio. Accade tutto nella ripresa con i dorici che la sbloccano con Paolucci ma vengono poi raggiunti da un autogol di Perucchini e superati da un colpo di testa di Galeandro.

I biancorossi partono subito forte con Gatto, il tiro è deviato con una mano da un difensore umbro. Per l’arbitro non è rigore, tuttavia il pallone è smanacciato da Vettorel. Al 20′ di gioco ci prova Martina, ma il laterale sinistro calcia male. l’Ancona, con Paolucci che conquista palla e fa partire il contropiede. Il 21 biancorosso viene atterrato da Mercati, ma la palla arriva a Cioffi che prova il tiro a giro dalla distanza, che termina di poco a lato. Quando siamo al 39′ della prima frazione di gioco, va al tiro Barnabà dopo un’azione corale. Il suo sinistro ben calciato non impensierisce Vettorel, che blocca la sfera. Allo scadere del primo tempo Bulevardi rischia moltissimo per un colpo a gioco fermo, dopo un fallo su Barnabà, sullo stesso numero 70, ma l’arbitro punisce il centrocampista rossoblù solo con un cartellino giallo. Nella ripresa, di nuovo partenza sprint dell’Ancona, che con un’ottima verticalizzazione manda in porta Cioffi. L’attaccante di proprietà del Napoli viene però anticipato dalla puntuale uscita di Vettorel. Lo stesso Vettorel non può nulla quando, al 49′ Paolucci porta in vantaggio l’Ancona con un destro su sponda di Spagnoli. Non passano neanche due minuti e il Gubbio trova il pari: sul tiro-cross velenoso di Frey, Perucchini devia nella sua porta e riporta il parziale in parità. Al 59′ gli ospiti completano la rimonta con Galeandro, che mette la palla in porta con un colpo di testa ben calibrato su cui il portiere dorico Perucchini non può nulla. L’Ancona non riesce a reagire alla doppia botta subita, neanche l’ingresso dell’artiglieria pesante in attacco cambia le cose. Ci prova Cioffi, due volte, su punizione, ma la formazione eugubina regge. Nel finale un evidente rigore, per fallo di mano di Morelli su tiro di Cella, non viene ravvisato dalla terna arbitrale che lascia correre. Il Gubbio si porta così a casa i tre punti espugnando ancora una volta il Del Conero.

Ancona 1 Gubbio 2

ANCONA (3-5-2) Perucchini; Marenco, Cella, Barnabà; Peli (35’st Energe), Nador, Gatto, Paolucci (10’st Saco), Martina (35’st Mattioli); Cioffi, Spagnoli (25’Kristoffersen) All. Donadel

GUBBIO (3-4-1-2) Vettorel; Pirrello (30’st Dimarco), Signorini, Portanova; Frey (20’st Morelli), Mercati (20’st Rosaia), Bulevardi (25’st Cherico), Mercadante; Spina; Udoh, Galeandro (20’st Casolari) All. Braglia

ARBITRO Cherchi di Carbonia

RETI 3’st Paolucci, 5’st Aut. Perucchini, 13’st Galeandro

NOTE ammoniti Mercati, Paolucci, Bulevardi, Greco, Frey, Pirrello, espulso Donadel al 45’st (doppia ammonizione), angoli 4-2, recuperi 1’+6’, spettatori 4639 per un incasso di 27.550,20 euro