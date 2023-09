Fermana-Pontedera 1-0, esordio stagionale al Recchioni con vittoria

Vittoria della Fermana davanti al proprio pubblico, vero dodicesimo in campo visto l’incessante sostegno dal primo all’ultimo istante di gioco.

La formazione allenata da mister Bruniera si riscatta alla grande dopo la sconfitta nella prima partita a Carrara. Non solo per i preziosissimi tre punti, ma soprattutto per una prestazione fatta di grinta e organizzazione che hanno portato ad una vittoria più che meritata. Decisivo Montini nel secondo tempo che finalizza una bella azione corale che ha visto protagonisti Padella, Grassi e Misuraca con Montini che appoggia in rete siglando il primo gol del campionato 2023/24 per i gialloblu’.

FERMANA-PONTEDERA 1-0 (p.t. 0-0)

MARCATORI 18’st Montini

FERMANA (3-4-1-2) Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Laverone (24’st Semprini), Fontana (45’st Vessella), Giandonato (Cap.), Pistolesi; Misuraca; Montini (24’st Eleuteri), Curatolo (39’ Grassi).

A disposizione:Mancini, Furlanetto, Fort, Tilli, Santi, Biral, Esposito, Benkhalqui.

Allenatore: Andrea Bruniera

PONTEDERA (3-4-2-1) Lewis; Calvani (38’st Fossati), Espeche (Cap.), Guidi; Perretta, Catanese, Benedetti (25’st Provenziano), Angori (25’st Antinori); Delpupo (7’st Martinelli), Ianesi (25’st Paudice)i; Nicastro

A disposizione: Stancampiano, Vivoil, Pretato, Ambrosini, Salvatori.

Allenatore: Massimiliano Canzi

ARBITRO Lucio Felice Angelillo di Nola (Aletta, Marra, Zanotti)

NOTE Ammonizioni: 19’ Guidi, 29’ Pistolesi, 37’ Laverone, 40’ Spedalieri, 40’ Padella, 40’st Martinelli Espulsioni: 5’st Guidi Corner: 8-0 Recuperi p.t 2’, s.t.5′