Incendio in una palazzina a Fermo: paura all’alba

Incendio scoppiato questa stamattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tommaso Salvadori Paleotti a Lido Tre Archi di Fermo.

Sul posto, intorno alle 5.40, sono intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi tra cui un’autoscala e 12 unità di personale, i sanitari del 118 e i carabinieri.

A causa delle fiamme e del denso fumo nero sprigionato all’interno dello stabile, sono state evacuate a scopo cautelativo, da vari appartamenti, 16 persone tra cui alcuni minori; per alcune abitazioni si sta valutando la temporanea non fruibilità. Sono in corso anche gli accertamenti per capire le cause dell’innesco delle fiamme nella palazzina.