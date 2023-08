Volley, il programma dei test amichevoli della Lube

In attesa del raduno ufficiale, al via tra una settimana con le analisi mediche di rito da effettuare nella mattinata di lunedì 21 agosto, A.S. Volley Lube divulga una lista dei test preseason aperti al pubblico. Un calendario che darà la possibilità al team biancorosso di rompere il ghiaccio con la pallavolo giocata, a ranghi ridotti, senza i nazionali ma con l’innesto di atleti promettentidell’Academy Volley Lube.

Al momento l’iter di avvicinamento al massimo campionato nazionale comprende quattro sfide con avversarie di Serie A2 a settembre (Pineto e due match con Grottazzolina alternati dal test con Ortona), ma anche un torneo in grande stile a Jesi nel mese di ottobre per quello che sarà un antipasto della nuova stagione contro formazioni importanti di SuperLega Credem Banca. Squadre che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Lista allenamenti congiunti e test in vista della SuperLega 2023/24

Gli orari di gioco verranno comunicati successivamente. Le sfide all’Eurosuole Forum saranno sicuramente a ingresso gratuito.

Venerdì 1 settembre 2023

Eurosuole Forum di Civitanova Marche

Cucine Lube Civitanova – Abba Pineto

Venerdì 8 settembre 2023

Palasport Pierini Cingolani di Recanati

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina

Venerdì 15 settembre 2023

Eurosuole Forum di Civitanova Marche

Cucine Lube Civitanova – Sieco Service Ortona

Venerdì 22 settembre 2023

Eurosuole Forum di Civitanova Marche

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

PalaTriccoli di Jesi

Quadrangolare con altri team di SuperLega