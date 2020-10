Covid, Valentino Rossi: E’ come una grave influenzona

Valentino Rossi, risultato positivo nei giorni scorsi, rompe gli indugi e dopo uno sfogo dei giorni scorsi parla ai microfoni di Deejay del Covid.

“Ho fatto il tampone classico che bisogna fare martedì mattina prima della gara, e stavo bene – racconta Rossi – Avevo il verde per entrare ma tra mercoledì notte e giovedì ho cominciato a star male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, mal di ossa, mal di testa. Mi sono misurato la febbre e avevo 37,6 e ho detto: ‘Dai, guarda’. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo ma ho deciso di non partire perché stavo male. E il tampone buono arrivato nel pomeriggio era positivo ma fortuna che sono a casa così sono da me. E’ come una influenzona”. Rossi racconta anche di aver mandato un messaggio a Federica Pellegrini, anche lei ieri risultata positiva al covid.