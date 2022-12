Due bambine di Pesaro sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro per “Una volta nella vita”

Ci sono anche due bambine di Pesaro in scena nella nuova produzione di Compagnia della Rancia.

Giulia Tonnoni, 11 anni del Centro Coreografico di Danza A.S.D, e Vittoria Aiudi, 7 anni di Centro Danza Performance, si alternano, infatti, in questi giorni – con entusiasmo e professionalità e nel rispetto degli orari consentiti per il lavoro dei minori – sul palcoscenico del Teatro Sperimentale di Pesaro, in “Una volta nella vita” (Once), con il libretto di Enda Walsh, musiche e liriche di Glen Hansard & Markéta Irglová, tratto dal film Once scritto e diretto da John Carney.

In scena, diretti dal regista Mauro Simone, un eccezionale gruppo di 11 artisti che suonano una moltitudine di strumenti, oltre a cantare, recitare e danzare; l’elemento che rende unico Una volta nella vita costituisce anche la sua sfida più grande: far suonare l’intera partitura dei brani per mano degli stessi artisti. Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, racconta la storia di un musicista di strada di Dublino (Ragazzo, Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani 2021), sul punto di rinunciare ai propri sogni, e di una giovane donna (Ragazza, Jessica Lorusso) colpita dalle sue struggenti canzoni d’amore; la storia di un Ragazzo che ha rinunciato all’amore e alla musica e della Ragazza che lo ha ispirato per sognare di nuovo è un vero e proprio inno alla vita, all’amore, alla musica.

Lo spettacolo, dopo il debutto di ieri sera, sarà nuovamente in scena oggi, domani e domenica 11 dicembre.

Ultimi biglietti in vendita online su www.vivaticket.com, nelle prevendite autorizzate del circuito AMAT/VIVATICKET e al botteghino del teatro