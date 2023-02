È nata la “Stormchasing TV” ideata dal gradarese Francesco Gennari

Gradara – Da pochi giorni è nata la Stormchasing TV e il suo ideatore, il “Cacciatore di Tempeste” Francesco Gennari ( classe ’92), da Gradara (PU), ci spiega perché abbia voluto realizzare questo contenitore per tutti gli appassionati di fenomeni meteorologici estremi, della fotografia e non solo.

“Comprendere ed essere preparati in modo adeguato per fronteggiare questa fenomenologia estrema è essenziale (specialmente al giorno d’oggi con i cambiamenti climatici in atto), sia per poter attuare ed anticipare le allerte fornite dalla protezione civile, sia per sapere come comportarsi durante l’evento, che può essere un tornado oppure una tromba marina che punta la spiaggia o una forte grandinata – spiega Gennari -.C’è ancora poca conoscenza tra la popolazione comune, e questo è un grosso svantaggio sia in termini scientifici che economici. Gli stormchasers non esistono solo in America, ma anche in Italia ed è una pratica scientifica che ha appassionato e sta appassionando sempre più persone, giovani soprattutto”.

“Ma come fare per poter emergere, per poter far vedere questa realtà che ci circonda e quello che molte persone come me stanno facendo?

Sto provando tantissime strade, dai talent alle interviste radio, dalle mostre fotografiche a piccoli eventi locali. Quello che crea tutto questo vortice di lavoro si chiama community. Una community di appassionati che appassionano altre persone, costruendo conoscenza”.

STORMCHASING TV

“Così è nata ‘Stormchasing TV’, un canale streaming sulla piattaforma viola di Twitch.

L’idea è scaturita pensando a quante ore dedichiamo alla visione di contenuti su queste piattaforme, quanto possano influire sulla vita, le tendenze, la moda ed il lavoro di tutti ogni giorno. Quindi, perché limitarci ai social network quando è possibile coinvolgere in maniera ancora più diretta le persone con delle live, in modo che possano interagire in tempo reale con te ed altri appassionati?” Per ora penso di fare due puntate a settimana, dalle 21,30 a mezzanotte, poi naturalmente, con il passare del tempo, quando aumenteranno le persone che mi seguiranno, potrei aumentare di conseguenza anche il numero dei programmi e le ore di streaming”.

CACCIATORI DI TORNADO E FOTOGRAFI

“Inviterò cacciatori di tornado e fotografi, sia italiani che internazionali, a parlare delle loro storie, ispirando con le loro foto e racconti, altre serate in cui poter vedermi al lavoro mentre sviluppo e produco video e fotografie, altre di semplice stare insieme e tanto, tanto altro che non posso ancora svelarvi”.

DIRETTE SPECIALI

“Dirette speciali durante la vera e propria caccia ai tornado, nel periodo che va dalla primavera alla fine dell’estate, dove sarà possibile guardare live ciò che vedrò con i miei occhi, in modo anche da poter far vedere quello che sta accadendo in una determinata zona, aiutando magari anche chi si trova nei paraggi. Una specie di documentario in presa diretta”.

BREVE BIO FRANCESCO GENNARI

Francesco Gennari (classe ’92), è un fotografo estremo di temporali e tornado.

Ha questa passione sin da quando aveva 8 anni e non l’ha mai abbandonata.

Dal 2014 ha intrapreso la strada in maniera più professionale, unendo l’arte della fotografia alla meteorologia, studiando e documentando questi fenomeni nel nostro paese, facendo divulgazione sui principali social network.

Vuole che questo diventi il lavoro della sua vita oltre che alla sua passione. Fotografare, viaggiare, creare, divulgare ed intrattenere in maniera seria ma con delle vene d’ironia, in modo che ci si possa divertire e ridere, imparando in maniera leggera cose nuove allo stesso tempo.

Per ulteriori info:

Twitch: stormchasingTV

Instagram: francescogennariphotography

Facebook: Francesco Gennari Stormchasing and Weather Photography

Youtube: Francesco Gennari Stormchaser