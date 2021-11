Eventi prossimi ad Ancona

Vi segnaliamo alcuni eventi molto interessanti:

✦Giovedì 18 novembre ore 21:00 concerto “Beethoven 7″, presso il Teatro Sperimentale

✦Dal 18 al 21 novembre Carlo Cecchi porta in scena due atti unici di Eduardo De Filippo”Dolore sotto chiave” e “Sik Sik l’artefice magico”, presso il Teatro delle Muse

✦Venerdì 19 e domenica 21 novembre “Giochiamo in casa: Appuntamenti ludici” presso Casa delle Culture – via Vallemiano, 46.

✦Domenica 21 novembre ore 17:30, visita guidata alla mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto”, presso la Pinacoteca F. Podesti

✦Martedì 23 novembre ore 19:00 presentazione del concorso Ankon “Noi ci siamo” – Conferenza stampa del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli c/o Teatro delle Muse – Salone delle Feste

✦Venerdì 19 novembre ore 18:00 presentazione del libro “Non ci resta che l’amore – Il romanzo di Mario Dondero” di Angelo Ferracuti c/o Fàgola, la Booktique di Fogola, Portici Piazza Cavour

✦Mercoledì 24 novembre ore 9:30 conferenza “Living with Earthquakes” presso Università Politecnica delle Marche / Polo Monte Dago / Aula Azzurra 14/B Via Brecce Bianche

✦Mercoledì 24 novembre ore 21:00 “L’amore non uccide”, monologhi di donne vittime di femminicidio presso Ridotto delle Muse (organizzato da Associazione Artistico Culturale Koinè APS)

✦Fino a sabato 27 novembre, mostra “L’eredità raffaellesca nel disegno contemporaneo” di Omar Galliani, presso la Galleria d’Arte Puccini

✦Fino a sabato 4 dicembre, mostra “Obliati Spazi”, di Matteo Beducci presso la Galleria d’Arte Puccini

Mostre in corso

Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante

La mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” allestita all’interno della Pinacoteca F. Podesti è stata prorogata fino al 21 novembre

Nell’esposizione potrete vedere una selezione di opere legate alle tematiche della Divina Commedia.

Info e prenotazioni:

[email protected]

071 222 5047

Gli orari della Pinacoteca Ancona sono i seguenti:

lunedì chiuso

da martedì a venerdì ore 16:00-19:00

sabato e domenica ore 10:00-19:00

Mostra Obliati Spazi

Mostra fotografica di Matteo Beducci, a cura di Antonio Luccarini allestita presso la Galleria d’Arte Puccini, Via Matteotti 31/A – Ancona.

In mostra sono esposte opere realizzate nel corso degli ultimi anni quando l’interesse del fotografo si dirige verso l’analisi immaginifica di luoghi della realtà particolarmente caratteristici, spazi interni che conservano un fascino nobile nel loro stato di “inquieto”, quasi fantastico abbandono, come sospesi nel tempo.

Inaugurata sabato 6 novembre resterà aperta fino a sabato 4 dicembre, con il seguente orario: dal mercoledì al sabato, 17:00 – 19:30

Franco Corelli. La voce, l’artista, il mito

25 agosto – 12 dicembre 2021

Museo Tattile Statale Omero, Ancona

Una mostra per ricordare la straordinaria carriera del tenore anconetano e riascoltare la sua indimenticabile voce nel centenario dalla nascita.

Ingresso libero

Prenotazione e Green Pass obbligatori

Tel. e whatsapp: 335 56 96 985

E-mail: [email protected]

Il PCI nella storia e nella grafica

21 ottobre – 21 novembre 2021

Spazio Presente, via Buoncompagno

Mostra evento per i 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista Italiano

Allestita all’interno del Museo della Città – Spazio Presente, via Buoncompagno.

La mostra rimarrà aperta dal 21 ottobre al 21 novembre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00, lunedì chiuso.

Ingresso gratuito, muniti di Green-Pass e mascherina.

Laboratorio: Ritratto di famiglia

Domenica 21 novembre ore 10:00

Museo Omero

Laboratorio: Ritratto di famiglia

Museo Omero

Qui al Museo ci sono moltissime facce. Potrete toccare con attenzione

visi, occhi, nasi e bocche per scoprire come sono fatti soffermandovi

nei dettagli. Proverete ad indovinare le loro espressioni e capire le

loro emozioni. Navigherete tra i ritratti più noti della storia

dell’arte da Omero ai Manichini di Giorgio De Chirico per approdare in

laboratorio e realizzare i vostri visi nella loro espressione migliore

con l’argilla! Se vorrete potremmo cuocere i vostri manufatti ed avere

delle vere e proprie facce di terracotta!

Prenotazione obbligatoria: al 3355696985 (telefono e wahtsApp).

Costo: 4,00 euro a partecipante.

Gratuito: bambini 0 – 4 anni e per

disabili e loro accompagnatori.

Green pass obbligatorio.

Visite guidate

Domenica 21 novembre ore 17:30

Pinacoteca Civica F. Podesti

Visita guidata alla mostra dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, dal titolo Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante.

Per informazioni e prenotazioni:

071 222 5047 oppure

[email protected]

FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana

Giovedì 18 novembre ore 21:00

Teatro Sperimentale di Ancona

Molto affascinante il programma che potremo ascoltare nell’interpretazione di due artisti giovani e talentuosi.

I biglietti si possono prenotare ed acquistare presso la biglietteria del Teatro delle Muse: 071 52525 o [email protected]

L’Edicola IAT – Piazza Roma, Ancona

dal martedì alla domenica

10:00 – 13:00

15:00 – 18:00