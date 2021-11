Cinema Margherita, prossimi spettacoli

Apre la settimana cinematografica del Margherita il discusso film premiato a Venezia con il Leone d’Oro: ‘La scelta di Anne- L’événement’ di Audrey Diwan.

Adattamento del libro omonimo, in Italia L’evento, di Annie Ernaux. La scrittrice transalpina (Il posto, Gli anni, Una donna) vi ha travasato la propria esperienza biografica allorché nel 1963 da studentessa universitaria ventitreenne si decise a un’interruzione di gravidanza in un’epoca in cui l’aborto era illegale in Francia, sicché chi l’avesse subito, praticato o adiuvato sarebbe finito in carcere. La giovane regista Diwan ne indaga il microcosmo, le amiche che si scansano, i coetanei che si sottraggono colpevolmente o ci “provano” meschinamente. Da segnalare anche la bravissima attrice Anamaria Vartolomei, regala un’interpretazione vera e piena di carisma, la Coppa Volpi l’avrebbe meritata anche lei.

Per tutta la famiglia ci sarà ‘Ainbo-Lo spirito dell’amazzonia’, film di animazione dove una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice, scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la foresta. Un importante messaggio alle responsabilità di tutti verso il nostro pianeta Terra.

Proseguiranno le proiezioni del genio del cinema Wes Anderson con il film ‘The French Dispatch’ ed il suo divertente e fantastico inno al mondo dell’informazione…e della digressione.

Lunedì 22 e martedì 23 il primo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani ‘Di noi cosa ne sai’ con il docufilm di Valerio Jalongo ‘L’acqua, l’insegna la sete’. Dopo il successo di ‘Il senso della bellezza’ Jalongo viaggia nell’anima, cronaca di una disperata lotta per sopravvivere, si orienta in mezzo a una mole gigantesca di materiale, e firma il suo film più bello.

Il professor Lopez parte da una poesia di Emily Dickinson per ricordare i suoi vecchi alunni. E poi decide di andarli a cercare, per scoprire come si sono evolute le loro esistenze. Il Pedagogista Amedeo Angelozzi che ha fatto del confronto con i giovani la sua vita, commenterà insieme a noi il film lunedì 23 alle 18,30

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986. Il numero deve essere precedentemente salvato tra i contatti

Le capienze dei cinema sono aumentate anche se al Margherita si preferisce mantenere ancora degli spazi vuoti del 25%. E’ consigliato prenotarsi sul sito www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala, le normative anticovid richiedono comunque la tracciabilità, obbligo del green pass e mascherina da tenere SEMPRE.

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

LA SCELTA DI ANNE – L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (FR 2021, 100′)

Leone d’Oro Venezia78

giovedì 18/11 ore 21,15

venerdì 19/11 ore 19,00

sabato 20/11 ore 21,15

domenica 21/11 ore 17,00 -19,00

lunedì 22/11 ore 21,15* versione in lingua originale francese sottotitolata in italiano

*ingresso ridotto

THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson (USA 2021, 108′)

Cannes ’21

venerdì 19/11 ore 21,15

sabato 20/11 ore 19,00

domenica 21/11 ore 21,15

AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA di Richard Claus, Jose Zelada (USA 2021, 84′)

venerdì 19/11 ore 17,00

sabato 20/11 ore 17,00

domenica 21/11 ore 15,30

L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE – STORIA DI CLASSE di Valerio Jalongo (ITA/CH 2021, 76′)

lunedì 22/11 ore 18,30

martedì 23/11 ore 19,00-21,15

prossimamente: E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino dal 25, Encanto (dal 26), I’m your man di Maria Schrader (30/11)

CINEMA MARGHERITA via Cavour,27 -CUPRA MARITTIMA (AP)

www.cinemamargherita.com

facebook: Cinema Margherita Cupra Marittima

Instagram: Cinema_Margherita