Evento culturale a Filottrano sul legame tra letteratura e cinema

Torna Underground Filottrano, rassegna permanente di controcultura che si snoda nei bar filottranesi, con un nuovo appuntamento.

Parleremo del legame indissolubile tra letteratura e cinema, di come il primo abbia ispirato il secondo fin dal suo avvento nelle prime sale cinematografiche. Lo faremo con gli autori Linnio Accorroni e Antonio Prenna, ripercorrendo velocemente la storia del cinema e cercando di capire quante volte sia stato in grado di eguagliare la straordinaria bellezza dei grandi romanzi a cui si è quasi sempre ispirato. Da Bertolucci a Kubrick, da Tarkovskij a Pasolini, tutti i grandi registi e sceneggiatori cinematografici si sono cimentati in questa sfida. Una chiacchierata imperdibile per tutti gli amanti del Grande Schermo e della letteratura!

Vi aspettiamo Sabato prossimo 19 Novembre, alle ore 17.30, presso il ROUTE 362 CAFFÈ di FILOTTRANO (LOCALITÀ IMBRECCIATA)

