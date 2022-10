Fabriano, va in congedo il Brig. Capo Q.S. Ciro Bertellini della Stazione Carabinieri Forestale

Nella serata del 6 ottobre a Fabriano si è festeggiato il congedo del Brig. Capo Q.S. Ciro Bertellini, della Stazione Carabinieri Forestale di Fabriano (AN).

L’amministrazione e i colleghi, raccolti per l’occasione dei festeggiamenti, hanno espresso tutta la loro riconoscenza e gratitudine per la sua grande professionalità, umanità e non ultimo, la grande dedizione all’attività sindacale, che, dopo ben 38 anni di servizio, lo ha visto sempre protagonista nel Corpo Forestale dello Stato nelle file del sindacato SAPAF. Nell’anno 2019, a seguito della militarizzazione del Corpo e l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, questione sempre definita dallo stesso “spinosa quanto dal sapore amaro” entra nelle file dell’associazione professionale a carattere sindacale UNARMA ASC ricoprendo la carica di “segretario regionale”.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri frequentando il 37° corso biennale allievi sottufficiali (Velletri e Firenze), lo ha visto protagonista nell’ambito del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sansepolcro (AR) sino al 1988. Congedato e transitato nel 1989 al CFS a seguito del corso espletato a Cittaducale classificandosi 3° nella graduatoria generale, ha comandato le Stazioni Forestali di Genga, Sassoferrato e Fabriano ed impiegato nell’attività del NIPAF. Nel 1990 ha partecipato alle operazioni antibracconaggio ed anticrimine in Aspromonte e nel 2000 alla missione interazionale in Albania.

UNARMA ASC Marche esprime il suo più vivissimo e sentito grazie: “Vogliamo ringraziarlo per il prezioso ruolo svolto, come Segretario Regionale per le Marche, per l’apporto sempre assicurato all’intera organizzazione sindacale e nel proprio luogo di lavoro. Ciro ha svolto con entusiasmo, impegno e dedizione il proprio percorso sindacale, dimostrando di essere portatore di grandi valori e di originalità politica. Ha affrontato le numerose sfide e battaglie con competenza, coraggio, determinazione, serietà e rinnovata energia, dimostrando particolare attenzione e sensibilità al benessere del personale. L’attività sindacale da lui svolta, in questi lunghi anni, è stata intensa e fruttuosa, espressione di forte capacità comunicativa e di un’azione efficace ed incisiva”, con questa nota il Segretario Generale Regionale di UNARMA ASC Paolo Petracca, ha voluto esprimere tutta la sua incondizionata gratitudine e quella di una intera segreteria regionale nel corso dei festeggiamenti.

UNARMA ASC Marche