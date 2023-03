Fermana-Vis Pesaro 0-1, derby deciso dall’autorete di Scorza

La Fermana inciampa al Bruno Recchioni, il derby va alla Vis che si impone con il minimo scarto.

Decide una sfortunata autorete di Scorza scaturita per un indecisione di Nardi in occasione del primo ed unico corner battuto dai biancorossi. Insomma per la Fermana arriva un’amara sconfitta che nel secondo tempo poteva diventare ancora più netta, dopo il doppio palo colpito dalla formazione ospite (con Fedato prima e Ngom poi) ed un’occasione sciupata da Fedato a tu per tu con Nardi. A nulla è servito l’assalto dei canarini che nel primo tempo hanno reagito allo svantaggio collezionando almeno tre nitide palle gol oltre che ad aver avuto sempre saldamente in mano il pallino del gioco. Nella ripresa la musica non cambia molto con la Fermana che ha l’iniziativa ma sono gli ospiti a rendersi molto pericolosi con le occasioni sopra descritte. I canarini si gettano generosamente in avanti, lottano fino all’ultimo secondo di recupero ma la Vis Pesaro si difende compatta e non concede nulla. La formazione di mister Brevi torna alla vittoria dopo un digiuno che durava dallo scorso 31 gennaio.