Ascoli-Venezia 0-1, Carboni in zona Cesarini gela il Del Duca

Scivolone interno per l’Ascoli che cade per 0-1 al Del Duca contro il Venezia.

Al Del Duca inizia forte la squadra di Breda, ma l’unica azione degna di nota nel primo tempo arriva alla mezz’ora: sulla giocata di Ellertsson, il tocco di Buchel quasi beffa Leali, bravo a evitare l’autorete. Altra grande chance per la squadra di Vanoli intorno all’ora di gioco, con Pohjanpalo: il cross dalla sinistra di Johnsen pesca il finlandese in ottima posizione, ma l’attaccante perde il tempo e non trova il guizzo del vantaggio. Altro brivido con la conclusione rasoterra di Caligara, che scheggia il palo a 7’ dalla fine. Poi, il gol partita all’inizio del recupero, con il piattone di Carboni che vale l’1-0 ospite al fotofinish.