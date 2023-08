Ferragosto e movida nel Piceno: controllati 834 veicoli, diverse patenti ritirate

La Polizia nella settimana di Ferragosto tra il 7 ed il 15 agosto, nel Piceno ha effettuato 103 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 834 veicoli e 2130 persone.

Grande sforzo è stato prodotto per assicurare una settimana tranquilla alla popolazione locale e turistica, che ha avuto l’epilogo con la giornata di Ferragosto, trascorso senza eccessi grazie, anche, all’intensificazione dei controlli da parte della Polizia tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto lungo le principali arterie stradali.

In particolare a San Benedetto del Tronto continua a produrre effetti positivi la strategia adottata dalla Questura nei confronti dei locali più affollati, in particolare presso le discoteche e/o locali danzanti presenti sul lungomare, dove i serrati controlli sono stati garantiti, oltre che dalle pattuglie messe a disposizione dal Commissariato di P.S., anche da quelle del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, inviate come rinforzo dal Servizio Controllo del Territorio del Dipartimento della P.S.

Nello specifico in Riviera sono stati effettuati dal Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto 59 posti di controllo, 492 veicoli, identificate 1082 persone ed elevate 3 sanzioni al C.d.S., di cui una con ritiro patente per guida in stato di ebbrezza alcolica e deferimento all’Autorità.

Altre 4 persone sono state deferite per vari reati ed è stata eseguita la sostituzione di una misura agli arresti domiciliari con una O.C.C. in carcere. Nel corso della giornata di Ferragosto la volante ha eseguito 65 interventi di prevenzione e soccorso pubblico.

Nel capoluogo ascolano sono stati effettuati 21 posti di controllo ed identificate 429 persone, mentre i veicoli controllati sono stati 153, a seguito dei quali sono stati elevati 2 verbali al C.d.S.

Gli interventi della volante sono stati 32.

La sezione Polizia stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 23 posti di controllo, 42 soccorsi stradali ed ha identificato 216 persone. In occasione dei 189 veicoli controllati sono state ritirate 8 patenti ed elevate 70 contravvenzioni al C.d.S., a cui è seguito il sequestro di 8 veicoli.

Nella giornata di Ferragosto, nell’ambito del sevizio di ordine pubblico in Riviera, in collaborazione con il Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto, ha contestato 8 infrazioni al C.d.S. e ritirato 2 patenti di guida.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana dal 7 al 15 agosto, ha impiegato 27 pattuglie che hanno identificato complessivamente 403 persone, di cui n°28 nella giornata di Ferragosto.

La Sezione di Polizia postale ha ricevuto 4 denunce per truffa on line.