Festival Sudamericana 2022 – San Ginesio

Il Festival Sudamericana si presenta anche quest’anno al grande pubblico con una edizione 2022, la decima, davvero eccezionale e ricca di emozioni.

Il progetto artistico nato sul filo ispiratore della cultura del tango nell’agosto del 2013 a San Ginesio (MC), nel corso degli anni ha saputo sempre rinnovarsi ed innovarsi fino a diventare solo ed esclusivamente on line – social e andare alla ricerca di tanti ed importanti artisti latini – sudamericani e non solo appartenenti al mondo della poesia, della danza, del teatro, della musica e dell’arte.

Realizzato come sempre dall’Associazione Culturale “San Ginesio” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio (MC), la manifestazione, dedicata al mondo latino, sarà visibile sulla pagina facebook del Festival Sudamericana: https://www.facebook.com/sudamericanafestival/-.

Di seguito l’elenco completo degli ospiti dell’evento, con i loro rispettivi contributi artistici:

Álvaro Blancarte Osuna (arte), Tres Por Tango (musica), Promart Tango Quintet (musica), Bandonegro (musica), Tragos de Tango (musica), Eduardo Mosches (poesia), Emmanuelle Ponthieux e Leo Ventura (danza), Héctor Efrén Flores (poesia), Álvaro Mata Guillé (poesia), Ruben Peloni (musica – canto), Carla Algeri (musica), Solidaridad Tango (musica – danza), Aparna Halpé (poesia), Cristian Aliaga (poesia), Quintetto Storie in tango (musica), Lucia e Antonio De Sarro (danza), Sara Lupparelli e Byron Torres (danza), Trio Turbión Tango (musica), Luis Esteban Rodríguez Romero (poesia), Alexander Anchía Vindas (poesia), Kairos Tango (musica), Silvia Mezzasoma e Roberto Rizzo (danza).

La copertina della pagina social del Festival è dell’artista Joaquín Rodríguez.

Evento organizzato dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.