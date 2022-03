Football Americano, tornano in campo i Dolphins Ancona

Tornano in campo i GLS Dolphins Ancona dopo una settimana di pausa.

Sabato alle ore 18 i dorici saranno ospiti dei Rhinos Milano nel prestigioso Vigorelli.

Entrambe le squadre vengono da due convincenti prestazioni. Tuttavia, se alla prima di campionato i Dolphins sono riusciti a battere i Warriors Bologna, i Rhinos la scorsa settimana hanno perso contro i Ducks Lazio per un punto, 28-27.

Milanesi quindi in cerca della prima vittoria stagionale e per giunta davanti al pubblico amico.

Ma per saperne di piú come sempre parola all’head coach dei Dolphins Roberto Rotelli. Coach che partita sarà?: “Sarà per noi la prima di quattro partite di fila e la sfida con i Rhinos ci farà dunque capire chi siamo e a che livello siamo. In settimana abbiamo lavorato e bene nonostante in diversi abbiano avuto una forte influenza. Ritengo che siamo migliorati molto”

Che squadra sono i Rhinos? “Da anni hanno deciso di puntare forte sui prodotti del loro vivaio completando l’organico con ottimi americani. Proprio come noi insomma. Conosco molto bene il loro coaching staff a cui quest’anno si é aggiunto un allenatore americano. Alla prima di campionato ha ben figurato il loro quarterback, Santacaterina, mentre la loro difesa é molto particolare. Infatti ci siamo organizzati per tentare di oltrepassarla. Attenzione anche alle linee di attacco e difesa. Detto tutto questo noi dovremo giocare per vincere”.