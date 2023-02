Formaconf, in partenza corso Agente e rappresentante di commercio

Formaconf ha in partenza per il prossimo Lunedì 27 Febbraio il corso “AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO” e comunica che, per chi volesse iscriversi, c’è ancora spazio nella classe.

Il corso, destinato a tutti coloro che intendono esercitare l’attività di agente e rappresentante con l’obbligo di iscrizione al registro imprese presso la C. C. I. A. A., sarà realizzato per il 50% delle ore in modalità ON LINE, tramite la piattaforma ZOOM MEETING, e per il 50% in presenza, presso la sede della Confcommercio di Pesaro.

Il corso, della durata complessiva di 80 ore, si svolgerà nel periodo febbraio / maggio 2023

con DUE lezioni a settimana nei giorni di Lunedì e Martedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00.

Per iscriversi e per ogni eventuale informazione rimaniamo a disposizione ai seguenti recapiti telefonici:

0721/372179 int. 205

+39 3477603228

[email protected]

(referente: Claudia Gambini)