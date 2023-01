Formaconf – Pesaro: corsi Sicurezza, Igiene, SAB e Agenti di Commercio

E’ on line la programmazione dei corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Igiene degli alimenti, SAB e AGENTI DI COMMERCIO programmati da Formaconf nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2023.

Lavorare nel rispetto delle normative inerenti la Sicurezza e l’Igiene degli alimenti non è soltanto un diritto ma anche un dovere di ciascun componente dell’azienda, dai dirigenti ai suoi dipendenti.

FORMACONF, da anni gestisce e coordina, grazie al contributo di tecnici ed esperti del settore, CORSI legati alla SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e IGIENE DEGLI ALIMENTI., aiutando la tua azienda a restare sempre aggiornata e al pari con le normative di riferimento.

Ricordiamo inoltre che il 10 GENNAIO si è avviato il corso SAB – COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE; per chi fosse interessato può ancora iscriversi e aggiungersi alla classe.

Infine, per gli appassionati della vendita, è previsto in partenza per il prossimo 20 Febbraio il corso AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, le cui iscrizioni scadono il prossimo 6 Febbraio.

AFFRETTATI!

Contatta l’ente di formazione per avere l’elenco completo dei corsi in programmazione.

Formaconf – Pesaro

www.formaconf.it

[email protected]