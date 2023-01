Conto alla rovescia per il Ciclocross di Ascoli Piceno del 15 gennaio

Provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Friuli Venezia Giulia, sono una novantina gli atleti tra esordienti e allievi, uomini e donne, attesi ai nastri di partenza domenica 15 gennaio del Ciclocross Città di Ascoli Piceno-Trofeo Ultraneon, di scena presso gli ex Campi Agostini in via del Bozzolo nella zona industriale della città ascolana.

Una manifestazione che, dopo la sosta forzata a causa della pandemia, è tornata a fare la propria comparsa nel calendario ciclocrossistico marchigiano con rinnovato vigore ed entusiasmo da parte dei dirigenti del Progetto Ciclismo Piceno al timone della macchina organizzativa.

Un appuntamento sportivo di grande respiro che costituisce il miglior viatico per preparare al meglio i campionati italiani del 28-29 gennaio a San Fior in Veneto dove gli esordienti e gli allievi si cimenteranno nel team relay (staffetta) e nelle consuete gare individuali.

Nell’evento ascolano, tutte le attenzioni saranno rivolte sull’articolazione della gara a staffetta con la partecipazione delle squadre ufficiali per ogni club composta da quattro partenti (1 donna allieva o esordiente, 1 esordiente maschio o femmina, 2 componenti a scelta) che dovranno compiere a turno un giro del percorso. Possono partecipare anche le squadre non ufficiali composte da atleti appartenenti a diverse squadre di club che faranno classifica a parte.

Osservati speciali gli esordienti di primo anno nati nel 2010, sia uomini che donne, per l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Marche nella gara individuale. Con la massima cura, è stato allestito il percorso di 2,5 chilometri con ostacoli naturali (dossi e contropendenze) e artificiali (tavole da saltare).

In parallelo alla gare ufficiali, si svolgerà una manifestazione a carattere promozionale (Gioco Ciclismo) per bambini tesserati e non.

PROGRAMMA DOMENICA 15 GENNAIO

Ore 7.45 – 8.45 ritrovo e verifica licenze in via del Bozzolo, ex Campi Agostini

Ore 8.00 – 9.30 prove percorso

Ore 8.45 – 9.15 riunione tecnica

Ore 10.00 – 10.30 team relay staffetta

Ore 10.50 – 11.20 prove percorso

Ore 11.00 evento promozionale per bambini Gioco Ciclismo

Ore 11.40 – 12.10 esordienti uomini e donne

Ore 12.30 – 13.00 allievi uomini e donne

Ore 13.30 circa premiazioni