Gli eventi estivi a Polverigi. Presentato il programma degli appuntamenti di “Serate Sotto Le Stelle 2021” della Pro Loco.

Gli eventi estivi a Polverigi dal 24 giugno all’11 agosto.

La Pro Loco di Polverigi presenta gli eventi dell’estate polverigiana: Serate Sotto Le Stelle 2021.

Da Giovedì 24 Giugno fino a Mercoledì 11 Agosto il borgo di Polverigi sarà animato da eventi musicali e culturali, per allietare l’estate dei polverigiani e non.

Anche quest’anno la Pro Loco ha voluto rispondere ai bisogni dei propri concittadini, reduci da un periodo difficile.

L’epidemia Covid-19 ha influenzato ed influenzerà la nostra quotidianità.

Ciò nonostante, nel rispetto delle normative anti-Covid19 ed adottando tutte le misure precauzionali previste, la Pro Loco, grazie anche alla continua e proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, è ad oggi in grado di proporre numerosi eventi per questa estate 2021.

Piazza Umberto I ospiterà Giovedì 24 Giugno, Giovedì 8 Luglio e Giovedì 22 Luglio l’iniziativa: “Cena in Piazza”.

Grazie alla collaborazione tra le attività commerciali e di ristorazione del centro, i cittadini sono invitati a trascorrere una piacevole serata con menù ad hoc ed accompagnamento musicale.

Le iniziative gastronomiche continueranno con la passeggiata “Assapora Polverigi”, la “Camminata della pace” a Rustico e il concerto lirico “Gran Galà D’opera”.

In collaborazione con l’Associazione “la Guglia” e “Libera università i 5 castelli” si terranno inoltre le premiazioni del concorso letterario “Storie Nel Cassetto”.

Non mancheranno spettacoli teatrali e musicali come “Jopier Tale e Quale Show”, “Cabaret con Rana”, l’innovativo Videomapping Pokifé, il 38° Monsano Folk Festival e il conclusivo “Concerto di San Lorenzo” in collaborazione con il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi.

Polverigi vi aspetta con il suo borgo e le sue meraviglie artistiche per farvi trascorrere una piacevole serata.

Programma degli eventi:

Giovedì 24 Giugno

Cena in Piazza con Alchimia Band in Piazza Umberto I e FedEva presso la Pizzeria La Tartaruga

Dalle ore 20:30 – su prenotazione

Domenica 27 Giugno

Storie… nel Cassetto. Premiazione concorso letterario in collaborazione con l’Associazione La Guglia e la Libera Università I Cinque Castelli

Chiostro di Villa Nappi ore 17:30

Venerdì 2 Luglio

Assapora Polverigi. Passeggiata enogastronomica alla Fattoria Donzelli con degustazione

Partenza ore 19:00 da Villa Nappi – su prenotazione

Giovedì 08 Luglio

Cena in Piazza con Concertino Burro e Salvia in Piazza Umberto I e Moris Valverde presso la Pizzeria La Tartaruga

Dalle ore 20:30 – su prenotazione

Venerdì 16 Luglio

Jopier Tale e Quale Show

Bar Gelateria Duranti – Ristorante Da Gigetto dalle ore 20:30 – Cena su prenotazione

Sabato 17 Luglio

Camminata Della Pace e Cena a Rustico. Musica con Acoustic Lady Duo

Partenza Piazza Umberto I ore 18:00 – Arrivo Campo Polivalente Rustico

In collaborazione con il Centro Sociale L’iniziativa – Cena su prenotazione

Giovedì 22 Luglio

Cena in Piazza con The Poker Band in Piazza Umberto I e Sofia e Federico Duo presso la Pizzeria La Tartaruga

Dalle ore 20:30 – su prenotazione

Venerdì 23 Luglio

Spettacolo di Video Mapping per il PoKiFè Polverigi Kids Festival a cura di SaraLeone – Virtual Reality

Chiostro di Villa Nappi ore 21:30

Lunedì 26 e Martedì 27 Luglio

Teatro Dialettale “La ‘rmasta” con la compagnia Balta e Ribalta

Villa Nappi ore 21:15 – prenotazioni presso l’edicola Arcobaleno

Venerdì 30 Luglio

Cabaret con Rana

Bar Gelateria Duranti – Ristorante Da Gigetto dalle ore 20:30 – Cena su prenotazione

Venerdì 6 Agosto

Concerto Lirico “Gran Galà D’Opera” con cena sotto le stelle

Villa Nappi ore 20:30 – su prenotazione

Mercoledì 11 Agosto

Concerto di San Lorenzo con il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi