GLS Dolphins Ancona: Zachary Quattrone resta anche nel 2023

Il 2023 ha portato novità in casa GLS Dolphins Ancona, ma anche sicurezze garantendosi per il quarto anno consecutivo, uno dei Defensive back più forti d’Italia, vincitore del campionato europeo con la Nazionale Italiana nel 2021 e uno dei leader indiscussi della difesa e dell’attacco marchigiana, Zachary Quattrone, Italoamericano, 25 anni, originario della Pennsylvania.

Sarà una pedina importantissima per riconfermarsi tra le prime squadre in Italia come già fatto l’anno scorso in cui Dolphins Ancona sono riusciti a conquistare una semifinale che mancava dal 2013.Alla domanda “Come mai avete deciso di riconfermare Zac per il quarto anno?” e “Cosa può dare alla squadra?”, Head Coach Roberto Rotelli risponde:

“Zac arriva per la prima volta in Italia nel 2019 e prende il passaporto italiano; nel 2020 viene per giocare da oriundo una stagione che, causa pandemia, non è mai iniziata. Nelle stagioni 2021 e 2022 ci ha aiutato a vincere molte partite, dimostrando le sue grandi capacità di ricezione in attacco, segnando con una doppia marcatura, e in difesa, contenendo i ricevitori più temibili delle altre franchigie con straordinari intercetti.

Sono questi i motivi che ci hanno convinto nel riconfermarlo per il2023, per queste sue caratteristiche che ci permettono di variare il nostro gioco e essere sempre pericolosi in campo. Non di poco conto la conoscenza che ha della nostra filosofia di gioco e una spettacolare chimica con i compagni. Quattrone non solo ci dà sicurezza ma ci dà modo di velocizzare il processo di apprendimento del team riuscendo a essere competitivi per riconfermarci e osare sempre di più.”