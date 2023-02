Turismo, nelle Marche non solo mare e monti: miele protagonista

Il turismo nelle Marche non riguarda soltanto mare e monti ma anche eccellenze enogastronomiche uniche nel panorama del nostro Paese.

Bando da oltre 700mila euro per l’apicoltura e “costruzione di uno stretto legame tra la produzione di miele” e l’entroterra delle Marche “come veicolo di promozione turistica”, come già accade per l’enoturismo e l’oleoturismo.

Lo ha annunciato l’assessore della Regione Marche con delega all’Agricoltura Andrea Maria Antonini in occasione della presentazione, nella sede della Regione ad Ancona, della prima ricerca italiana di mercato sull’apicoltura, ‘II mondo del Miele visto dagli italiani’, commissionata da ‘Le Città del Miele’, realizzata da Intertek.