Gradara alla Bit di Milano

Gradara – La “Bit – Borsa Internazionale del Turismo”, ospitata alla Fiera di Milano dal 10 al 14 febbraio, si è confermata una vetrina d’eccellenza per presentare al pubblico di visitatori e operatori del settore, grazie alla fondamentale collaborazione della Regione Marche, il nuovo calendario eventi 2023 del borgo medievale, famoso in tutto il mondo per la storia di Paolo e Francesca. E se non qui dove coronare il più bel sogno d’amore? Gradara infatti si è subito candidata come location d’eccellenza per organizzare matrimoni da favola nel castello più visitato delle Marche.

Altro momento importante di questa due giorni milanese è stata, senza dubbio, la presentazione del primo video “In viaggio tra i Borghi più belli d’Italia nelle Marche: la città d’arte diffusa più grande della Regione”, curata dall’Associazione dei “Borghi più belli d’Italia nelle Marche, nonché del progetto “Gusta il borgo”, presentato dall’associazione Paesi Bandiera Arancione Marche.

“Ringrazio sentitamente il Presidente Francesco Acquaroli e il Direttore Atim Marco Bruschini per averci offerto questa bella opportunità – dichiara il Sindaco Filippo Gasperi- Gradara è infatti una destinazione turistica sempre in evoluzione che ogni anno conferma le sue grandi potenzialità. Quest’anno torneremo con il nostro evento di punta «Assedio al Castello» ma abbiamo grandi progetti per il futuro, in primis quelli messi in campo dal PNRR e dal nuovo Museo di Palazzo Rubini Vesin, inoltre tante novità che potranno scoprire i visitatori durante questo 2023”.

Il Sindaco Gasperi ha partecipato con spunti e riflessioni a diversi approfondimenti organizzati all’interno dello stand della Regione Marche, tra i quali quello pensato per la promozione del progetto “Itinerario della bellezza”, voluto ed ideato da Confcommercio Marche Nord/Pesaro e Urbino per valorizzare la bellezza e le eccellenze della provincia di Pesaro Urbino, delle Marche, in Italia e nel mondo, nonché i nuovi progetti legati ai borghi delle marche e al turismo di ritorno.

Spiega la Responsabile Marketing di Gradara Innova Mariangela Albertini: “Questa è stata sicuramente un’occasione fondamentale per raccontare il valore rappresentato dalle certificazioni turistiche di qualità di cui Gradara si è fregiata nel corso di questi anni, ovvero la “Bandiera Arancione” e il titolo dei Borghi più Belli d’Italia, solo per citarne alcune. Grazie al forte legame territoriale con Gabicce e Pesaro, quest’ultima nominata “Capitale della Cultura 2024”, abbiamo intrecciato rapporti proficui con diverse realtà, associazioni, istituzioni regionali, consiglieri regionali, amministratori locali e, soprattutto, operatori turistici e culturali, con l’obiettivo di far conoscere la Riviera del San Bartolo, una destinazione turistica che racchiude in un unico pacchetto: natura, cultura e sport”.