“Il Codice Della Cecca” al Teatro del Trionfo di Cartoceto con i comici del “San Costanzo Show”

Rosa Della Cecca, il noto personaggio del San Costanzo Show, Domenica 20 novembre, al Teatro del Trionfo di Cartoceto svelerà i suoi più intimi segreti.

I comici del “San Costanzo Show” Daniele Santinelli e Massimo Pagnoni, in un’intervista-spettacolo presenteranno “Il Codice Della Cecca”, l’inedito best seller del famoso scrittore d’oltreoceano San Tinell che tratta delle avventure e disavventure di Rosa, uno dei personaggi storici della Compagnia di comici. Questa donna energica si è trovata ad affrontare in prima persona non solo momenti esilaranti di vita quotidiana ma anche eventi legati alla storia d’Italia e del mondo che grazie al suo intervento si sono risolti nel migliore dei modi. In un’immaginaria biografia, il pubblico ascolterà il pensiero “Della Cecca” riguardo ai più svariati argomenti di costume e società. Intervistata da un sedicente conduttore, metterà a nudo i suoi più nascosti segreti. Insomma, citando Woody Allen, in questo spettacolo conoscerete “tutto quello che volevate sapere su Rosa e non avete mai osato chiedere”.

Lo spettacolo è realizzato con il Contribuito della Regione Marche e il supporto del Polo Didattico 3 di Fano.

I Biglietti possono essere acquistati online, in tutte le biglietterie, attraverso il sito wwww.sancostanzoshow.com oppure chiamando il 328.4173247. Il giorno dello spettacolo si potranno acquistare direttamente alla biglietteria del Teatro Del Trionfo dalle 15.30.

