Il Premio Nazionale Ercole Olivario 2024 alla XXXII Edizione

Le aziende in gara per l’eccellenza dell’Olio Extra Vergine d’Oliva

Le aziende hanno un’opportunità imperdibile: partecipare alla XXXII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, un concorso prestigioso che celebra l’olio extra vergine d’oliva italiano di qualità.

Novità dell’Edizione 2024

Quest’anno, l’Ercole Olivario presenta novità entusiasmanti. Si introducono concorsi regionali che fungono da selezione per accedere al Premio Nazionale. Inoltre, un nuovo percorso di formazione per gli assaggiatori mira a creare figure altamente professionali nell’ambito della valutazione dell’olio.

Partecipazione delle aziende italiane

Le aziende produttrici di olio extra vergine d’oliva hanno tempo fino al 17 gennaio 2024 per iscriversi al Premio Ercole Olivario. Un’opportunità da non perdere per far brillare le eccellenze locali nel panorama nazionale.

Il significato del Premio

L’Ercole Olivario, supportato da diverse istituzioni, è un punto di riferimento fondamentale per il settore olivicolo italiano. Promuove gli oli extravergini italiani certificati provenienti da varie regioni, sostenendo l’eccellenza e la qualità del prodotto.

Innovazione e sostegno al settore oleario

L’edizione 2024 presenta due grandi novità. Si organizzano concorsi regionali come fase preliminare al concorso nazionale e si promuove la figura dell’assaggiatore italiano, fondamentale per la valorizzazione dell’olio a livello nazionale e internazionale.

Partecipazione e modalità di iscrizione

L’iscrizione al concorso è aperta fino al 17 gennaio 2024 e è riservata ai produttori di olio extra vergine d’oliva italiano di qualità. Le domande di partecipazione possono essere inviate tramite il sito ufficiale del Premio Ercole Olivario o via email aercoleolivario@umbria. camcom.it (Regolamento completo sul sito www.ercoleolivario.it )

La Goccia d’Ercole: sostegno alle piccole produzioni

Una sezione speciale del concorso, “La Goccia d’Ercole”, supporta le piccole produzioni, premiando le aziende con produzioni limitate ma di alta qualità.

Assegnazione dei Premi

Solo sei oli per regione, con un punteggio minimo di 70/100, accederanno alle selezioni nazionali. Durante la fase conclusiva a livello nazionale, saranno premiati gli oli che raggiungeranno almeno 75 punti su 100.

L’invito a partecipare

Il Premio Nazionale Ercole Olivario 2024 è un’occasione unica per le aziende liguri e per tutte le realtà produttrici di olio extra vergine d’oliva di qualità. Un’opportunità non solo di competere a livello nazionale ma anche di promuovere l’eccellenza dell’olio italiano a livello mondiale.

Le Menzioni e i Premi Speciali 2024

Gli altri riconoscimenti dell’edizione 2024 saranno assegnati agli oli che avranno ottenuto un punteggio di almeno 75/100:

“Olio Biologico”, Menzione Speciale al prodotto certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti;

“Olio Monocultivar”, Menzione dedicata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto;

Premio Speciale Amphora Olearia all’olio finalista con la migliore confezione secondo i parametri di completezza, chiarezza e contenuto delle informazioni al consumatore indicate nell’etichetta e nella retro-etichetta, di design e funzionalità della bottiglia, e di capacità dei materiali impiegati di valorizzare qualità e origine del prodotto;

Menzione di Merito Giovane Imprenditore che andrà al miglior titolare under 40 degli oli ammessi in finale – un attesto di merito andrà ai giovani produttori che avranno ottenuto almeno 75/100;

Impresa Donna, Menzione di Merito dedicata alla valorizzazione ed incentivazione delle imprese femminili arrivate in finale, verrà assegnata all’impresa donna con il punteggio superiore;

Impresa Digital Communication, Menzione di Merito alla realtà aziendale che investe nella comunicazione e nello sviluppo della cultura digitale;

Giorgio Phellas – Turismo dell’olio, Menzione di Merito ad un’azienda finalista che si impegna nella proposta di esperienze di oleoturismo, in grado di valorizzare l’olio e il territorio di appartenenza.

Inoltre per promuovere a livello internazionale la cultura dell’olio italiano di qualità, anche quest’anno verrà assegnato il Premio Lekythos, istituito in memoria di Tonino Zelinotti, storico Panel Leader del concorso e di Gian Francesco Montedoro, ad un ente o istituzione che si sia particolarmente distinto nella diffusione della conoscenza dei prodotti oleari di qualità italiani all’estero.