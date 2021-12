Il sindaco Rolando Pecora nuovo presidente dell’Associazione Città del Miele

Passaggio di testimone alla guida dell’Associazione Città del Miele. Il nuovo presidente è il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, che succede a Vincenzo Parlato, sindaco di Sortino, in provincia di Siracusa.

Proprio nel 2021 l’associazione ha festeggiato i 20 anni di attività dalla sua fondazione.

L’Italia è l’unico Paese al mondo a vantare oltre 60 diverse tipologie di mieli, molte delle quali uniche proprio in virtù delle loro radici locali. L’Associazione “Città del miele” è la rete di territori che danno origine e identità ai mieli italiani. “Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dal Trentino alla Campania, l’associazione valorizza i mieli tradizionali di tutta Italia – spiega Rolando Pecora – si tratta di un prodotto di grande eccellenza, sul quale Montelupone ha puntato da anni, tanto che la festa del miele del nostro borgo è la più antica delle Marche e tra le più antiche d’Italia. Il miele è un interprete ideale di mete turistiche dove la storia, i miti, le tradizioni, l’arte e la cultura, i profumi e i sapori compongono un itinerario nazionale tutto da scoprire. Col nuovo ruolo che ho assunto, in qualità di presidente dell’Associazione nazionale Città del miele, cercherò di valorizzare ulteriormente un prodotto che ci identifica e attraverso il quale sensibilizzare il pubblico anche nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, tematica questa a cui è necessario mostrare la più forte attenzione per la salvaguardia del mondo che viviamo”.

Dal 2001 l’associazione collabora a livello regionale e provinciale con il mondo dell’apicoltura sviluppando un’agenda nazionale di appuntamenti che ogni anno vede la partecipazione di oltre 300 mila persone incontrare, degustare, conoscere i mieli italiani e i prodotti dell’alveare.

In quasi vent’anni d’impegno collettivo gli eventi annuali promossi e sostenuti dalle città associate, hanno consentito a più di 5 milioni e mezzo di consumatori di conoscere, degustare e scoprire la qualità e la diversità dei nostri tanti e diversi mieli.

Sono questi numeri a rilevare che l’Associazione Città del miele il 1° promoter istituzionale dei mieli italiani.

