Infortunio in cantiere a Fano: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Fano – Un incidente in cantiere ha richiesto un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco a Fano, dove un operaio è rimasto ferito durante un’operazione di taglio, riportando un infortunio alla caviglia.

L’episodio è avvenuto ieri in via Papiria, e l’intervento dei pompieri è stato cruciale nel pomeriggio per soccorrere l’infortunato, situato a circa dieci metri d’altezza sull’impalcatura.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Fano è stata supportata dall’autoscala proveniente da Pesaro, che ha consentito il recupero dell’operaio ferito utilizzando una barella apposita. Una volta stabilizzato, il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118 per il trasporto in ospedale.