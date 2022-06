“Innesti D’Arte”, la rassegna estiva di Accademia56 al via con il concerto di Alessandro Pellegrini

Tre mesi di teatro e di concerti. Tre mesi per continuare a vivere la città e il proprio quartiere e mantenere così un dialogo con i suoi abitanti. Accademia56, la scuola di alta formazione alle arti sceniche di Ancona, non va in vacanza e forte del suo rapporto con il territorio propone per i mesi estivi “Innesti D’Arte”: un fitto calendario di iniziative a cui partecipano numerosi artisti. Musicisti, comici, improvvisatori, attori che si esibiranno durante tutta l’estate per regalare al quartiere emozioni, cultura e divertimento.

Dal 23 giugno all’11 settembre, tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30 e si svolgeranno presso il cortile di Accademia56, situata in via Tombesi 8. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno regolarmente al chiuso.

Ecco il calendario di Innesti D’Arte:

Giovedì 23 giugno – “Canzoni da scena” – concerto di Alessandro Pellegrini (biglietto 8,00€).

Giovedì 30 giugno: “Open mic”, serata a microfono aperto, Stand-up &co (ingresso a offerta consapevole).

Sabato 2 luglio: “Diventare comici… Il saggio”. Saggio del corso Diventare comici (biglietto 10,00€)

Giovedì 7 luglio: Bianca Ottaviani in concerto (biglietto 8,00€)

Giovedì 14 luglio: “Difetti di forma – atarde” concerto (biglietto 8,00€)

Giovedì 21 luglio: “Catch Imprò”, improvvisazione teatrale (biglietto 10,00€)

Sabato 23 luglio: “Tutti in paradiso – Mauro Mercatali”, spettacolo teatrale (biglietto 10,00€)

Giovedì 28 luglio: “Open mic”, serata a microfono aperto, Stand up &co (ingresso a offerta consapevole)

Giovedì 4 agosto: “Gunter Hotel Live” – Lara Giancarli e Dario Aspesani concerto (biglietto 8,00€)

Sabato 27 agosto: “Lasciati andare – Arianna Brilli”, concerto (biglietto 8,00€)

Domenica 4 settembre: “La chance su Marte live”, concerto (biglietto 8,00€)

Domenica 11 settembre: “No extra effort – Claudio Swan” concerto (biglietto 8,00€)

Per informazioni e prenotazioni, visitare il sito: https://accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – o inviare messaggio Whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]