“Summer Yoga” per il quarto anno a Grottammare

GROTTAMMARE – Sono già più di 80 gli iscritti all’iniziativa “Summer Yoga” promossa da Cooperativa DLM, assessorati allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare e Qualis Lab – Analisi Cliniche – Ormodiagnostica con la collaborazione tecnica di U.S. Acli Marche.

Il progetto consiste in lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, ogni martedì dalle 19 alle 20 in Piazza Capponi vicino ai campi da tennis in Via Promessi Sposi.

Le lezioni, andranno avanti fino al 30 agosto.

Alla prima lezione era presente l’assessore allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare Alessandra Biocca che ha voluto ribadire l’importanza della pratica dell’attività fisica come strumento di promozione della salute.

La partecipazione al progetto è gratuita ma occorre preiscriversi contattando il numero 3442229927.