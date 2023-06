Mercato Ascoli, Breda potrebbe perdere Collocolo verso Cagliari

L’Ascoli potrebbe perdere una colonna del proprio centrocampo in vista della prossima stagione di serie B.

Il Cagliari sembra fare sul serio per quando riguarda l’interesse per il centrocampista bianconero Michele Collocolo. Dopo i primi contatti tra i due club negli ultimi giorni le due parti sembrano più vicine.

L’Ascoli sulla cessione del giocatore punta a monetizzare così come su quella del difensore centrale Lorenco Simic. Due cessioni che sono state messe in conto e due giocatori che vanno rimpiazzati. Su Collocolo da qualche settimana, come già riportato nei giorni scorsi, c’è il Cagliari e la trattativa è in piena evoluzione.