Volley, mercato Lube: Ambrose verso l’addio in prestito

Il centrale Ionut Ambrose spicca il volo. A.S. Volley Lube comunica che l’atleta marchigiano farà esperienza in un altro Club con la modalità del prestito annuale.

Il gigante classe 2004 di 210 cm, cresciuto nelle giovanili biancorosse e aggregato alla prima squadra dopo il mancato ingaggio del brasiliano Isac, sfrutterà l’occasione per migliorarsi. Una nuova parentesi formativa per il giovane talento nato a San Severino, che quest’anno ha beneficiato di un’esperienza fianco a fianco con i big. Nel suo palmares personale figurano gli ori all’Europeo U20 e alle Olimpiadi giovanili EYOF con la maglia delle nazionale.

Il saluto di Ionut Ambrose:

“Sono carico e desideroso di mettermi in gioco per migliorarmi, ma sono cresciuto nella Lube e mi fa effetto cambiare casacca dopo un’esperienza di vita intensa come l’annata in prima squadra. Sono rimasto sorpreso di come un gruppo di campioni mi abbia accolto a braccia aperte quando la società mi ha promosso tra i big. Ringrazio tutti per i consigli preziosi, Anzani mi ha sempre dato ottime dritte anche sull’atteggiamento da tenere. Non avevo mai visto un livello di gioco così alto, mi sento pronto per una nuova avventura, una scommessa su cui sono fiducioso. L’obiettivo è macinare esperienza con la speranza di tornare un giorno alla Lube e garantire uno standard di gioco elevato. Tengo anche al mio percorso con le nazionali giovanili, ma in questo momento non ho impegni in maglia azzurra perché sto preparando l’esame di maturità. Ringrazio la squadra per come mi ha accettato nonostante il mio arrivo improvviso, sono grato al Club e allo staff. Una fetta di cuore sarà sempre rivolta ai tifosi biancorossi e ai tanti compagni di scuola che spesso sono venuti a sostenermi”.

La Lube Volley ringrazia Ambrose per la disponibilità dimostrata, la voglia di migliorarsi e la grande passione per la pallavolo. A Ionut vanno un arrivederci e un grande in bocca al lupo.