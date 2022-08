Migliaia di turisti ad Ancona con le crociere

Ancona – I due mesi estivi di giugno e luglio hanno portato più di duemilacinquecento turisti all’Edicola IAT – punto informativo turistico di piazza Roma, per chiedere informazioni e materiale sulla città di Ancona e sulla Riviera del Conero. E questi sono solo una parte delle migliaia di persone portate in città da ogni sbarco di crociera in questa stagione.

Il picco di arrivi generalmente si raggiunge durante il fine settimana, quando al normale flusso si aggiungono i crocieristi della MSC Fantasia. I vacanzieri arrivano da tutta Europa e anche da diversi paesi extraeuropei. Il primo impatto lo hanno con il porto, con i monumenti che già da quella posizione privilegiata e unica annunciano la bellezza della città, e poi con i mercatini di corso Garibaldi, i cui responsabili cominciano già a tirare somme positive, soprattutto, e proprio, grazie all’afflusso dei crocieristi.

Ai sei addetti che si danno il turno nel chiosco informativo di piazza Roma i turisti che si fermano chiedono principalmente come arrivare al mare e la spiaggia di Portonovo è in pole position tra le richieste. Ma c’è anche molto interesse per i luoghi di interesse storico che si possono visitare ad Ancona. Alcuni scelgono l’e-bike, che però ancora è più richiesta dagli stranieri che dagli italiani. Non mancano poi curiosità sugli itinerari nella Riviera del Conero e sulle località limitrofe. Gettonatissime anche le richieste sulle specialità gastronomiche locali: pesce, caffè e gelato prima di tutto. “Molti visitatori – raccontano i ragazzi dell’Edicola Iat – sono tornati al nostro infopoint lodando la cucina dei nostri ristoratori”. Ma non solo: ieri è arrivata la soddisfazione forse più bella di tutte. “Un gruppo di crocieristi – racconta la responsabile Martina Francucci – ha fatto i complimenti per il servizio di informazione turistica che offriamo, aggiungendo che in nessun’altra città offrono un servizio come il nostro”.

“Queste soddisfazioni, grandi e piccole – afferma l’assessore al Turismo Paolo Marasca – non sono un caso. Abbiamo lavorato con pazienza ma con la barra sempre dritta per crescere nella capacità di accoglienza. Sicuramente c’è ancora da fare, ma il Comune funziona. Abbiamo un progetto, per il quale abbiamo messo in campo forze, strumenti, e anche l’entusiasmo necessario per iscrivere tra i segni particolari di Ancona anche quello di città turistica di qualità”.

“Abbiamo creduto nell’importanza delle crociere – aggiunge l’assessore al Porto Ida Simonella – soprattutto quest’anno, in cui i croceristi possono di nuovo scendere e godersi liberamente Ancona. Ad ogni crociera quasi duemila persone scendono e scelgono di visitare liberamente la città. E il primo impatto è testimone di una voglia di tornare a visitare il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto con noi in questa scommessa dell’accoglienza e spero che questo bel clima possa fare da traino per migliorare ancora nei prossimi anni. Avere le crociere è infatti un’occasione unica di far conoscere la città e per noi è un impegno a tenere alto lo standard dell’offerta, nei confronti di persone che arrivano da tutte le parti del mondo”.

Il lunghissimo e composito programma degli eventi estivi, che si riassume nel titolo di una delle iniziative, “… per tutti un po’ dappertutto” (quindi dalla Mole, al porto, al centro, fino alle frazioni), è la cornice 2022 di questo importante passo avanti.

A questo si accompagna una programmazione scientifica e capillare dell’accoglienza, maturata negli anni con esperienze, studio, confronto: in collaborazione con la Regione Marche e l’Autorità Portuale sono disponibili bus navetta per il trasporto in centro, dove i passeggeri sono accolti dal personale del punto informativo IAT – Ancona Tourism, che fornisce tutte le informazioni turistiche necessarie e consegna un kit di materiale informativo sulla città: shopper, mappe e city guide. Sempre al punto informativo IAT – Ancona Tourism sono fornite informazioni e prenotate guide turistiche per visite della città a piedi o in e-byke. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, inoltre, i croceristi possono partecipare agli eventi del centro, con i mercatini aperti anche la domenica, con prodotti di artigianato artistico o prodotti tipici locali. E’ possibile spostarsi anche con un trenino turistico per visitare il centro storico e il Passetto. Sempre garantiti anche gli itinerari artistici e tutte le chiese monumentali del centro storico, in accordo con la Curia, restano aperte sette giorni su sette.

Oltre all’Edicola, inoltre, anche quest’anno è attivo il servizio IAT itinerante. Durante l’attracco delle navi crociera le operatrici si muovono attraverso punti strategici del centro storico e del porto fornendo informazioni sempre puntuali a chi visita la città e indirizzandoli verso le principali attrazioni.

In città i turisti, a partire dal mese di giugno sono accompagnati da una nuova segnaletica studiata per loro, dai parcheggi, al centro storico, allo IAT di piazza Roma, e da qui alla visita della città, valorizzando i siti più prestigiosi e anche quelli meno conosciuti con descrizioni bilingue. La nuova segnaletica nasce da un progetto del Comune, che, con il fine di accogliere i turisti con un linguaggio unico e omogeneo in tutta la città , ha coinvolto anche l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e passaggio delle Marche, creando una pressoché inedita partnership tra più enti.

Comune di Ancona