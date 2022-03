Montelupone: una palestra a cielo aperto al parco Eleuteri

Sport e salute s’incontrano nella nuova palestra all’aria aperta nel parco Eleuteri di Montelupone. Il Comune è stato, infatti, l’unico della provincia di Macerata a essersi aggiudicato il finanziamento nell’ambito del progetto “Sport nei parchi” per la realizzazione di aree salute, in aree verdi, con attrezzistica di tipo palestra per adulti. Un progetto da 25mila euro che consentirà di svolgere attività all’aperto, rispondendo anche all’esigenza manifestata dai cittadini.

L’attività nel parco attrezzato potrà essere dedicata anche alla promozione di sport meno conosciuti, a incontri formativi, a programmi di screening e check up motori. Potrà accogliere iniziative di sensibilizzazione sullo sport come strumento di inclusione. “Si tratta di un bel progetto che consentirà di avere a disposizione un’area verde che diventa in questo modo molto più di un parco – spiega il sindaco Rolando Pecora – Sarà possibile organizzare e promuovere attività ludica, motoria e sportiva creando una “palestra a cielo aperto” destinata sia agli sportivi iscritti alle società del territorio sia, appunto, ai cittadini che in questi spazi potranno fare sport e movimento nonchè approfondire tematiche di sensibilizzazione sociale”.

Sono solo quattro i Comuni delle Marche che hanno avuto accesso al bando e Montelupone è arrivato quarto a livello nazionale dietro solo a Licciana (Toscana), Torino di Sangro (Abruzzo) e Santa Lucia del Mela (Sicilia).

Loading...