Monza – Civitanova, le parole dei biancorossi dopo la vittoria

GIANLORENZO BLENGINI (Allenatore): “Quella di schierare Juantorena è stata davvero una decisione dell’ultimo istante: nel riscaldamento sentiva di stare bene, quindi ho deciso di provarlo, con Kovar pronto a subentrare qualora ce ne fosse stato bisogno. Ho a disposizione dei ragazzi molto tosti anche dal punto di vista umano, caratteriale, e questo ci tengo a sottolinearlo perché le cose importanti non si costruiscono soltanto con il fisico e con la tecnica. Stasera abbiamo trovato un Lucarelli straordinario al servizio e non solo: nel secondo e soprattutto nel terzo set, dai nove metri ha scavato dei buchi a nostro favore sfoderando una grande qualità e varietà di colpi davvero eccellente. In generale, è stata la squadra a interpretare bene la partita. Lo ha fatto in maniera superlativa dal punto di vista tecnico, tattico e anche nell’approccio. Abbiamo incontrato una rivale in salute e in fiducia, e la Cucine Lube ha dimostrato di non voler mai mollare l’osso, riuscendo a vincere con un risultato netto. Stasera ci riposeremo godendoci questa vittoria, e da domani penseremo alla sfida con Modena”.

RICARDO LUCARELLI: “In Supercoppa contro Monza avevamo sofferto tantissimo in ricezione. Quella occasione ci è servita per imparare la lezione e preparare bene la sfida odierna: stasera la nostra ricezione è andata molto bene, e con essa anche il servizio. Il mio turno in battuta nel terzo set? Sono contento, l’opzione della battuta corta l’avevo provata con successo anche nell’allenamento di rifinitura in mattina. E’ andata bene, speriamo funzioni anche nelle prossime partite. Ora testa alla sfida di domenica con Modena, che mi metterà di fronte a tanti amici. Sarà una sfida difficile”.

LUCIANO DE CECCO: “Era importante continuare questo percorso di crescita iniziato da un po’, riuscendo pian piano a recuperare i giocatori infortunati e allo stesso tempo mettere in cassaforte dei punti importanti. Siamo contenti, credo che se oggi Monza non è riuscita a giocare la sua migliore pallavolo è stato anche per merito nostro. Ce ne torniamo quindi a casa con delle certezze, pensando già alla prossima sfida”.

SIMONE ANZANI: “Giocare qua a Monza non è mai stato semplice, e a maggior ragione non lo è in questo momento, con la squadra brianzola protagonista di un buonissimo inizio di stagione. Noi stiamo crescendo di settimana in settimana, e questa crescita si è chiaramente vista anche oggi. L’approccio alla partita è stato ottimo da parte nostra: siamo riusciti imporci sin da subito, per poi metterli sotto sfoderando una buona continuità. E’ una vittoria importante, molto utile per le nostre consapevolezze”.