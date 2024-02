Nigeriano si chiude in bagno e non risponde più: arriva la Polizia

Nella serata di ieri, intorno alle 20.00, la polizia è intervenuta in un esercizio commerciale di via Giordano Bruno per assistere un uomo in difficoltà.

I proprietari del negozio hanno segnalato alla polizia che un uomo era entrato chiedendo urgentemente di poter utilizzare il bagno.

Dopo circa un’ora, non essendo più uscito e non rispondendo alle chiamate del titolare, è stato richiesto l’intervento delle autorità.

Il personale sanitario è intervenuto per prestare le prime cure all’uomo e successivamente lo ha trasportato presso l’ospedale locale per ulteriori accertamenti.

La polizia ha identificato l’uomo come un nigeriano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale.

È emerso che l’uomo ha avuto un malore a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, ma dopo aver ricevuto le cure necessarie ha ripreso conoscenza.