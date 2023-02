Online PRISMA, una rete per i giovani della Croce Rossa di Senigallia

È online e fruibile liberamente e gratuitamente dal pubblico, PRISMA, Web Magazine di carattere sociale e culturale dedicato al mondo giovanile.

La testata, dallo stile e il linguaggio decisamente contemporaneo, nasce nel contesto del più ampio progetto CRI.SMA Giovani. Un’iniziativa, di cui Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia è capofila, finanziata dalla Regione Marche – Assessorato Politiche giovanili e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

PRISMA rappresenta uno spazio aperto in cui linguaggi espressivi e specifici know-how si incontrano per dare voce a narrazioni e riflessioni sull’attuale contesto sociale e culturale.

La redazione si compone di giovani under 35 con diversi sguardi, professionalità, talenti che scelgono di comunicare, aprendosi ad una pluralità di linguaggi secondo i propri interessi, desideri ed inclinazioni.

Lo sguardo è quello di chi intende usare i propri strumenti per incidere, lasciare una traccia della propria visione del mondo.

Parola, immagini, foto, poesie, saggi, interviste compongono le tante sfaccettature della Rivista, con una speciale sensibilità artistico-espressiva che accompagna lo sguardo e il percorso del lettore in ciascun angolo del magazine.

PRISMA è consultabile all’indirizzo web:



Su Facebook: Prisma Web Magazine

Su Instagram : https://www.instagram.com/prismawebmagazine/

Se vuoi entrare a far parte della redazione, a titolo volontario, scrivi a [email protected]