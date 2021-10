Ostra Vetere, Ricorrenza 58° Anniversario tragedia del Vajont

Ostra Vetere – L’Amministrazione Comunale di Ostra Vetere attraverso formale invito ha partecipato, unitamente al Gruppo Comunale della protezione Civile, ad una delle cerimonie previste nel calendario degli eventi commemorativi della tragedia del Vajont, organizzate dai Comuni di Erto e Casso, di Vajont e di Ponte nelle Alpi, unitamente alla Fondazione Vajont Onlus nella Giornata Nazionale in Memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali (Legge 14-06-2011, n.101).

Sabato due ottobre scorso, il Sindaco Rodolfo Pancotti e l’Assessore Fabio Lenci erano presenti nel Comune di Longarone, dove ha avuto luogo la toccante cerimonia di intitolazione della scalinata al dott. Mario Fabbri, Giudice Istruttore nel processo del Vajont, il quale, nel 1968 depositò la requisitoria chiedendo l’invio a giudizio dei responsabili della tragedia con l’accusa di “disastro colposo di frana, aggravato dalla prevedibilità dell’evento, inondazione e omicidi colposi plurimi”. Illustre esempio di caparbietà e di coraggio, in un processo difficile come quello del Vajont che, nonostante i numerosi ostacoli burocratici dovuti al coinvolgimento di “poteri forti”, ottenne nel 1971 la condanna dei colpevoli.

Proprio ad Ostra Vetere il dott. Mario Fabbri ha svolto il suo ultimo impegno pubblico, partecipando nel 2017 al Convegno presso il Polo Museale dal titolo “La Fragilità del Territorio dall’esperienza del Vajont ai recenti eventi sismici”, nell’ambito della presentazione del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Ostra Vetere di cui è Coordinatore suo figlio Andrea.

Per vedere il video della commemorazione accedi al seguente link:







