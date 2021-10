FCI Marche: giovanissimi e ability cup promozionale tra Belmonte Piceno e Morro d’Alba

BELMONTE PICENO – Belmonte Piceno fulcro della mountain bike giovanile domenica 10 ottobre: baby bikers dai 7 ai 12 anni chiamati a raccolta per disputare la prima edizione del Trofeo Pasta di Aldo su un percorso della lunghezza di 400 metri. In cabina di regia l’Asd Conero Cup in collaborazione con la Polisportiva Belmontese, ritrovo alle 14:00 presso il campo sportivo di Belmonte Piceno e inizio delle gare alle 15:30.

MORRO D’ALBA – Grazie al Pedale Chiaravallese, a Morro d’Alba è in programma domenica 10 ottobre l’evento promozionale Morro d’Alba Ability Cup. Una bella opportunità in questo finale di stagione per accogliere al meglio i bambini non tesserati in una gimkana su asfalto a Piazzale Bersaglieri (inizio alle 14:30).